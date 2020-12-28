رئيس حزب "أمل جديد" الإسرائيلي: لن أجلس في حكومة يرأسها نتنياهو

أعلن رئيس حزب "أمل جديد" الإسرائيلي، غدعون ساعر، يوم أمس الأحد، أنه لن يجلس في أي شكل من الاشكال، في حكومة إسرائيلية يرأسها بنيامين نتنياهو.

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ورأى ساعر أن "مصلحة الدولة تستلزم استبدال نتنياهو".

وبين استطلاع للرأي أجرته القناة الـ12 الإسرائيلية، أنه "لو أجريت الانتخابات اليوم، لأصبح حزب ساعَر ثاني أكبر حزب"، حيث أن "الليكود سيفوز بثمانية وعشرين مقعدا، فيما سيحظى حزب ساعر بتسعة عشر مقعدا".

في حين كشف استطلاع للرأي العام نشرته إذاعة 103 اف ام في وقت سابق، أن الفارق بين الليكود وحزب "أمل جديد" تقلص إلى 3 مقاعد فقط، لصالح الليكود.

وفاجأ القطب الليكودي، زئيف ألكين، زملاءه، وأعلن انضمامه الى الحزب الجديد برئاسة غدعون ساعر.

كما لفت الوزير السابق عن الليكود، أيوب قرا، إلى دخوله التنافس مجددا في الانتخابات الداخلية "البرايمريز" في حزب الليكود، اذا جرت.

المصدر: "مكان"