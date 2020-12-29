مادورو يتهم كولومبيا بالتخطيط لـ"هجمات جديدة" ضد بلاده
Reuters MIRAFLORES PALACE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pgf7
اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السلطات الكولومبية بالتخطيط لـ"هجمات جديدة" ضد عسكريين في فنزويلا.
وقال مادورو في خطاب له، يوم الاثنين، إن "هناك تحضيرات في كولومبيا لشن هجمات جديدة ضد عسكريي بلادنا، مع مرتزقة مدربين وبتمويل (الرئيس الكولومبي) إيفان دوكي، والهجمات يحضر لتنفيذها نهاية هذا العام".
تجدر الإشارة إلى أن هذا ليس أول اتهام من قبل مادورو لكولومبيا ورئيسها إيفان دوكي بتدبير هجمات ضد فنزويلا.
وكان مادورو قد تحدث في وقت سابق من هذا الشهر عن إحباط مخطط لاغتياله، متهما المخابرات الكولومبية ورئيس كولومبيا بالوقوف وراءه.
المصدر: نوفوستي