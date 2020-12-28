عمدة مدينة ناشفيل: ترامب لم يتواصل معنا منذ يوم الانفجار

قال عمدة مدينة ناشفيل بولاية تينيسي جون كوبر، اليوم الإثنين، إنه لم يتحدث مباشرة إلى الرئيس دونالد ترامب منذ التفجير المتعمد لعربة سكن متنقلة في وسط المدينة يوم عيد الميلاد.

وقال كوبر لشبكة CNN عندما سئل عما إذا كان قد تحدث مع ترامب منذ التفجير: "لا، لم أفعل.. لكن السيناتور مارشا بلاكبيرن تحدثت معه أمس، ومن الواضح أنه كان يتابع الأخبار عن كثب".

وأضاف كوبر أن الأضرار التي لحقت بالجادة الثانية بالمدينة ستضاعف الخسائر الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا على الشركات المحلية.

وقد أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، يوم أمس الأحد، أن آثار الحمض النووي التي عثر عليها في مكان تفجير ناشفيل، تعود للمشتبه به الرئيسي أنتوني كوين وارنر.

ووصفت وسائل إعلام أمريكية وارنر بأنه "عامل في مجال تكنولوجيا المعلومات"، مضيفة أنه "غريب الأطوار ويعيش خارج ناشفيل".

وقالت إدارة شرطة مدينة ناشفيل في بيان يوم الأحد إنه "من المستبعد في الوقت الحاضر أن يكون أي شخص آخر متورط في الانفجار".

المصدر: "RT + "The Hill