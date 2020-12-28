"لكمة 2020 الأخيرة".. عاصفة ضخمة متوقعة في الولايات المتحدة

توقع خبراء الطقس أن تجتاح عاصفة شتوية "هائلة" الولايات المتحدة طوال هذا الأسبوع، حيث ستكون مصحوبة بثلوج كثيفة ورياح عاتية من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي حتى ليلة رأس السنة.

ووصف موقع "ديلي ميل" العاصفة المرتقبة بـ"لكمة سنة 2020 الأخيرة"، نظرا لأنها تأتي في نهاية سنة مليئة بـ"الأحداث المؤسفة".

ومن المرتقب أن يصل ارتفاع الثلوج إلى 24 بوصة في مناطق الحوض العظيم ووسط جبال روكي، كما يتوقع هطول أمطار غزيرة على الخليج والساحل الشرقي ليلة رأس السنة.

وتشير التنبؤات إلى أن أكبر نسبة تساقط للثلوج ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء على أجزاء من نبراسكا وولاية أيوا، وجنوب ويسكونسن وشمال غرب إلينوي.

كما يتوقع أن تشهد السهول الوسطى وأجزاء من وادي مسيسيبي الأوسط هطول أمطار أو حبات البرد طوال يوم الثلاثاء، مع تساقط ثلوج يتراوح ارتفاعها على الأرض ما بين 4 إلى 8 بوصات فوق أجزاء من الغرب الأوسط، وفقا لـ"فوكس نيوز".

المصدر: "ديلي ميل"