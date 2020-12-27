فرنسا..175 وفاة و8822 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 175 وفاة و8822 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 62746، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2559686.

ويمثل عدد الإصابات اليوم ارتفاعا حادا حيث سجلت فرنسا يوم أمس السبت 3093 إصابة بفيروس كورونا.

وبدأت فرنسا بالتنسيق مع معظم دول الاتحاد الأوروبي برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا، ابتداء من يوم الأحد.

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المصدر: "لوفيغارو"