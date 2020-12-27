 
مباشر

فرنسا..175 وفاة و8822 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم

فرنسا..175 وفاة و8822 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
انطلاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في فرنسا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pg5k

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 175 وفاة و8822 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 62746، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2559686.

 ويمثل عدد الإصابات اليوم ارتفاعا حادا حيث سجلت فرنسا يوم أمس السبت 3093 إصابة بفيروس كورونا.

وبدأت فرنسا بالتنسيق مع معظم دول الاتحاد الأوروبي برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا، ابتداء من يوم الأحد.

إقرأ المزيد
تتارستان الروسية.. شفاء معمرة عمرها 101 سنة من كورونا
تتارستان الروسية.. شفاء معمرة عمرها 101 سنة من كورونا

المصدر: "لوفيغارو"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا