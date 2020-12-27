تتارستان الروسية.. شفاء معمرة عمرها 101 سنة من كورونا

غادرت امرأة تبلغ من العمر 101 عام مستشفى في جمهورية تتارستان الروسية بعد نجاح علاجها من فيروس كورونا، حسبما كشف رئيس تتارستان، رستم مينيخانوف، عبر صفحته في "إنستغرام"، اليوم الأحد.

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وأورد رئيس الجمهورية أن مريم نادرشينا غادرت المستشفى الرئيسي الخاص بالأمراض المعدية الواقع في مدينة قازان، بعد يوم من احتفالها بعيد ميلادها الـ 101. وشكر مينيخانوف أطباء المستشفى على عملهم وهنأ مريم بشفائها من المرض.

فيما ذكرت وزارة الصحة في تتارستان أن المعمرة قضت في المستشفى 8 أيام لتكمل علاجها في منزلها.

المصدر: تاس