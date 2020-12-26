مصادر: الأمن الأمريكي حدد هوية شخص على صلة بتفجير ناشفيل

أفاد مسؤولون في أجهزة الأمن الأمريكية بتحديدها هوية شخص مرتبط بالتفجير القوي الذي ضرب أمس الجمعة مدينة ناشفيل، مركز ولاية تينيسي الأمريكية.

إقرأ المزيد

ونقلت قناة "CBS" عن مصادر أمنية أن المحققين ينظرون في ملف المواطن البالغ 63 عاما، أنثوني كوين وورنر، المقيم في منطقة ناشفيل، وأنهم يعتبرونه على صلة بالحادث.

وقالت مصادر القناة إن كوين يمتلك عربة سكن مشابهة لتلك التي حددتها الجهات المعنية في موقع التفجير.

بدوره، قال العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفدرالي، جيسون باك، حسب وكالة "أسوشيتد برس"، إن عناصر من عدة جهات أمنية زاروا منزلا في مدينة أنتيوخ بضواحي ناشفيل بعد تلقيهم معلومات متعلقة بالتحقيق.

ونقلت الوكالة عن عميل آخر في مكتب التحقيقات تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه أن المحققين يعتبرون أن صاحب المنزل قد يكون على صلة بالتفجير.

وامتنعت أجهزة الأمن أن تكشف رسميا معلوماتها حول المشتبه فيهم، وقال العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفدرالي، داغلاس كورنيسكي، خلال مؤتمر صحفي، إن المشاركين في التحقيق يعملون على تحليل أكثر من 500 أثر بناء على البلاغات التي تلقوها بعد الحادث وينظرون في ملفات "عدة أشخاص" قد يكونون على صلة بالتفجير.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية