ترامب: إجراءات الحجر أكثر ضررا من فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الأضرار الناجمة عن إجراءات الغلق في بلاده تفوق أضرار فيروس كورونا المستجد.

وكتب ترامب في تغريدة: "إجراءات الحجر في الولايات التي يديرها ديمقراطيون تدمر حياة العديد من الناس فعلا، وضررها يفوق الضرر الذي قد ينجم عن الفيروس الصيني ذاته".

وأضاف أن "حالات الإصابة في ولاية كاليفورنيا ارتفعت على الرغم من الغلق، ولكن فلوريدا وولايات أخرى لم تطبق الغلق وحالتها جيدة".

The lockdowns in Democrat run states are absolutely ruining the lives of so many people - Far more than the damage that would be caused by the China Virus. Cases in California have risen despite the lockdown, yet Florida & others are open & doing well. Common sense please! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020

يذكر أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعلنت اليوم السبت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 18 مليونا و730806، بزيادة 339235 حالة عن الإحصاء السابق.

وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 329592 بعد تسجيل 4496 وفاة جديدة.

المصدر: RT