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قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني يدعو قواته إلى اليقظة

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قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني يدعو قواته إلى اليقظة
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قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنغسيري
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دعا قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنغسيري، قواته لليقظة، مؤكدا جاهزية الأخيرة "للدفاع عن الأمن القومي لإيران.

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تصريحات المسؤول الإيراني جاءت خلال زيارة لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى المتنازع عليهما مع الإمارات بمياه الخليج.

وأوضح أن الهدف من تفقد الجزيرتين هو "الاطلاع على جهوزية القوات الإيرانية والتأكد من القدرات القتالية والاستعدادات"، مضيفا أن "قواتنا ومنظوماتنا الدفاعية والمعدات العسكرية على المستوى المطلوب وعلى أتم الاستعداد للدفاع عن حدودنا البحرية والمصالح القومية الإيرانية."

وشدد خلال زيارته على "ضرورة الحفاظ على القدرات القتالية والإشراف الاستخباراتي للقوات الإيرانية في مياه الخليج".

يذكر أن التصريحات أتت خلال جولة تفقدية للمسؤول الإيراني أمس الجمعة في المنطقة.

المصدر: RT

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