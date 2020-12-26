تركيا تشدد قواعد الدخول للبلاد

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إنه سينبغي على القادمين للبلاد اعتبارا من 28 ديسمبر الجاري تقديم اختبار سلبي للكشف عن فيروس كورونا.

وقال قوجة في بيان له، اليوم الجمعة، إنه سيكون من الضروري أن يمتلك كل القادمين إلى تركيا جوا اعتبارا من 28 ديسمبر، وبرا أو بحرا اعتبارا من 30 ديسمبر، اختبارا سلبيا تم الحصول عليه خلال فترة لا تزيد على 72 ساعة قبل دخول البلاد.

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وأضاف أنه سينبغي على المسافرين بواسطة الطائرات أن يقدموا الاختبارات قبل ركوب الطائرات.

يذكر أن تركيا سجلت ارتفاعا ملحوظا في المعدلات اليومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة تسجيل 17543 إصابة اليوم الجمعة و256 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى مليونين و118 ألفا و255 إصابة، وحصيلة الوفيات إلى 19371 حالة.

المصدر: تاس، الأناضول