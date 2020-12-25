 
مباشر

سلاح الجو الإسرائيلي ينشر تهنئة غريبة بعيد الميلاد قبيل قصف سوريا

أخبار العالم

سلاح الجو الإسرائيلي ينشر تهنئة غريبة بعيد الميلاد قبيل قصف سوريا
Reuters
طائرة "أف 35" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pfnq

نشر سلاح الجو الإسرائيلي صورة عبر حسابه على موقع "تويتر" مهنئا بعيد الميلاد قبيل شنه غارات جوية على سوريا.

وتظهر في الصورة التي نشرها سلاح الجو عربة "سانتا كلوز" التي من المفترض أن تقدم الهدايا إلى الأطفال حول العالم، إلا أن المفارقة أن هذه العربة التي تجرها الغزلان، تجرها أيضا طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

وهذه المعايدة نشرت قبيل شن الجيش الإسرائيلي لغارات جوية على منطقة مصياف السورية، بريف حماة الغربي والتي استهدفت، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض "مستودعات تتمركز فيها مليشيات إيرانية وأدت إلى مقتل 9 أشخاص".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا