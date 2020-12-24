بالفيديو.. حريق كبير في كاليفورنيا الأمريكية يسبب إجلاء قوات مشاة البحرية وآلاف المدنيين

تسبب حريق كبير اندلع في دائرة سان دييغو جنوب غرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية في إجلاء تشكيلات من قوات المشاة البحرية ونحو 7000 مدني مقيم في مدينة فولبروك.

وقالت قيادة قاعدة قوات المشاة البحرية "كامب-بيندلتون" إنها أمرت بإجلاء 3 معسكرات في جانبها الشمالي بعد اندلاع حريق ليلة الأربعاء إلى الخميس، ليتم لاحقا اتخاذ نفس الإجراء بحق 7000 شخص في مدينة فولبروك.

وذكرت أجهزة مكافحة الحرائق المحلية أن النيران دمرت مساحة تبلغ نحو 3000 فدان، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن إخماد 35% من الأراضي التي انتشر فيها الحريق.

#CreekFire on Camp Pendleton [update] Fire is 300 acres, 0% contained. Significant new evacuation orders for 7,000 residents on west side of Fallbrook (roughly south of Main Ave/S. Mission Rd). Please visit https://t.co/kFNyPzwgZX for the latest info. pic.twitter.com/TeoHoFSsNz — CAL FIRE/SAN DIEGO COUNTY FIRE (@CALFIRESANDIEGO) December 24, 2020

#creekfire a CNF strike team tries to hold the fire earlier this morning, but strong winds make it difficult to battle the fire. #usfspic.twitter.com/1PFk03pncY — FirePhotoGirl (@FirePhotoGirl) December 24, 2020

وتواجه كاليفورنيا هذا العام أشد موسم للحرائق في تاريخها حيث سبق أن دمرت مساحات ضخمة بلغت نحو 4.1 مليون فدان الأمر الذي يعود إلى ارتفاعات حادة لدرجة الحرار رفقة جفاف شديد.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية