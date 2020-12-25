بيلوسي تعلن تسجيل مشروع قانون الإغاثة من كورونا وإرساله لترامب للتوقيع عليه

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، عن تسجيل مشروع قانون شامل للإغاثة من فيروس كورونا من الحزبين، مشيرة إلى أنه في طريقه إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.

وفي تغريدة لها عبر "تويتر"، كتبت بيلوسي: "يرسل مجلس النواب ومجلس الشيوخ الآن هذا التشريع المهم من أجل الناس إلى البيت الأبيض لتوقيعه من قبل الرئيس دونالد ترامب".

وأضافت: "نحثه على توقيع هذا التشريع ليصبح قانونا لتقديم الإغاثة الفورية للأسر التي تعمل بجد".

The bipartisan COVID relief & omnibus bill has been enrolled. The House & Senate are now sending this important legislation #ForThePeople to the White House for the President’s signature. We urge him to sign this bill into law to give immediate relief to hard-working families! — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 24, 2020

المصدر: RT