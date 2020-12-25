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بيلوسي تعلن تسجيل مشروع قانون الإغاثة من كورونا وإرساله لترامب للتوقيع عليه

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بيلوسي تعلن تسجيل مشروع قانون الإغاثة من كورونا وإرساله لترامب للتوقيع عليه
Reuters KEN CEDENO
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
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أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، عن تسجيل مشروع قانون شامل للإغاثة من فيروس كورونا من الحزبين، مشيرة إلى أنه في طريقه إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.

وفي تغريدة لها عبر "تويتر"، كتبت بيلوسي: "يرسل مجلس النواب ومجلس الشيوخ الآن هذا التشريع المهم من أجل الناس إلى البيت الأبيض لتوقيعه من قبل الرئيس دونالد ترامب".

وأضافت: "نحثه على توقيع هذا التشريع ليصبح قانونا لتقديم الإغاثة الفورية للأسر التي تعمل بجد".

 المصدر: RT

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