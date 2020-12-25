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بريطانيا.. أكثر من 600 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "فايزر - بيونتك" ضد كورونا

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بريطانيا.. أكثر من 600 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح
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قالت الحكومة البريطانية يوم الخميس إن أكثر من 600 ألف شخص في المملكة المتحدة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "فايزر-بيونتك" ضد COVID-19.

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بيان: "نشرت الحكومة اليوم أرقاما توضح أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بين 8 ديسمبر و 20 ديسمبر في المملكة المتحدة هو 616.933".

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وكانت بريطانيا أول دولة ترخص لاستخدام لقاح تحالف "فايزر-بيونتيك" الألماني الأمريكي، في خطوة سريعة انتقدها بعض الخبراء.

المصدر: رويترز

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