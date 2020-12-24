تركيا تعتزم اقتناء لقاح "فايزر" و"بيونتيك" ضد كورونا

أعلنت الحكومة التركية اليوم الخميس عن نيتها اقتناء ملايين الجرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

وصرح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، حسب وكالة "الأناضول" الرسمية، بأن حكومة أنقرة ستوقع ليلة اليوم الخميس أو يوم غد على أبعد تقدير عقدا لشراء ما يصل إلى 30 مليون جرعة من اللقاح.

في الوقت نفسه، أكد قوجة أن تركيا تنتظر تسلم أول شحنة من اللقاح الصيني ضد كورونا يوم الأحد القادم، فيما انطلقت في البلاد المرحلة الثانية من اختبارات اللقاح محلي الصنع على المتطوعين.

وأشار الوزير إلى وجود خطة لتطعيم نحو تسعة ملايين شخص ضد كورونا في تركيا ضمن إطار المرحلة الأولى من حملة التلقيح، وذلك بوتيرة 1.2-2 مليوني شخص يوميا، مشددا على أن العاملين في المجال الصحي سيتلقون اللقاح أولا.

المصدر: "الأناضول"