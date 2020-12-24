إيرلندا تكشف عن العقبة التي تؤخر الإعلان عن اتفاق "بريكست"

قال وزير الخارجية الايرلندي سيمون كوفيني، إن عقبة تتعلق بالصيد أخرت اتفاق التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، إلا أنه من المتوقع الإعلان عن الاتفاق في وقت لاحق اليوم.

وذكر كوفيني لراديو RTE الأيرلندي أن هناك نوعا من عقبة ظهرت باللحظة الأخيرة متعلقة بـ"نص صغير" حول اتفاقية مصايد الأسماك.

وأضاف: "كنت أتمنى أن أتحدث إليكم هذا الصباح بالتوازي مع الإعلانات الكبيرة التي تصدر في كل من لندن وبروكسل، لكننا ما زلنا نتوقع ذلك في وقت لاحق اليوم".

المصدر: "رويترز"