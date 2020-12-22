إيرلندا ترجح امتداد محادثات "بريكست" حتى بعد عيد الميلاد

رجح رئيس الوزراء الإيرلندي ميشال مارتن توصل مفاوضي بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى صفقة تجارية، وامتداد المحادثات إلى ما بعد عيد الميلاد.

وقال مارتن في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "أود إتمام الصفقة قبل عيد الميلاد، لكن هناك عوامل سياسية تلعب دورها".

وردا على سؤال عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتجاوز عرضه الحالي بشأن كيفية اقتطاع صيد الأسماك في المياه البريطانية، قال: "هناك مجموعة من القضايا المتعلقة بقضية الصيد، إنها ليست فقط النسبة المئوية للحصة. هناك جدول زمني انتقالي وفترة انتقالية بعد إتمام الصفقة، لذلك هناك عدد من الطرق للتعامل مع هذه المشكلة".

المصدر: "رويترز"