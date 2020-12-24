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ترامب يحمل إيران مسؤولية مقتل أي أمريكي في العراق ويدعوها للتفكير مليا

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ترامب يحمل إيران مسؤولية مقتل أي أمريكي في العراق ويدعوها للتفكير مليا
Reuters Thaier Al-Sudani RCS/AH
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اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالضلوع في الهجمات الصاروخية، التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد، وحذرها من أنه سيحملها المسؤولية في حال مقتل أي أمريكي هناك.

ونشر ترامب في صفحته على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، صورا لثلاثة صواريخ، وقال: "تعرضت سفارتنا في بغداد يوم الأحد لعدة صواريخ. فشل ثلاثة صواريخ. ترى من أين أتت؟ (من) إيران؟. والآن نسمع عن هجمات إضافية ضد الأمريكيين في العراق".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "بعض النصائح الصحية الودية لإيران: إذا قُتل أمريكي هناك سأحمل إيران المسؤولية. فكروا مليا".

المصدر: تويتر 

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