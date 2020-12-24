ترامب يحمل إيران مسؤولية مقتل أي أمريكي في العراق ويدعوها للتفكير مليا

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالضلوع في الهجمات الصاروخية، التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد، وحذرها من أنه سيحملها المسؤولية في حال مقتل أي أمريكي هناك.

...Some friendly health advice to Iran: If one American is killed, I will hold Iran responsible. Think it over. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2020

ونشر ترامب في صفحته على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، صورا لثلاثة صواريخ، وقال: "تعرضت سفارتنا في بغداد يوم الأحد لعدة صواريخ. فشل ثلاثة صواريخ. ترى من أين أتت؟ (من) إيران؟. والآن نسمع عن هجمات إضافية ضد الأمريكيين في العراق".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "بعض النصائح الصحية الودية لإيران: إذا قُتل أمريكي هناك سأحمل إيران المسؤولية. فكروا مليا".

المصدر: تويتر