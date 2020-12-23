مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية: مسؤولون بارزون في الأمن القومي بحثوا عدة خيارات لردع إيران ووكلائها

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، إن مسؤولين بارزين في الأمن القومي اجتمعوا بالبيت الأبيض لبحث عدة خيارات لردع إيران ووكلائها عن مهاجمة العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين بالعراق.

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وأضاف المصدر أن مسؤولي الأمن القومي اتفقوا على مجموعة من الخيارات ستعرض قريبا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار المسؤول إلى أن ما تسمى بمجموعة المسؤولين في اللجنة الرئيسية، بما في ذلك وزير الدفاع بالوكالة كريس ميلر ووزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، ناقشوا الوضع في البيت الأبيض.

وكان مراسلنا في العراق قد أفاد يوم الأحد بأن المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد، استهدفت بمجموعة من الصواريخ.

ونقل مراسلنا عن مصادر أمنية داخل المنطقة الخضراء قولها، إن "مجموعة صواريخ سقطت قبل قليل على المنطقة الخضراء، وردت منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة الأمريكية عليها".

المصدر: رويترز