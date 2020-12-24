كوريا الجنوبية: لا حاجة لأن نكون أول دولة تبدأ التطعيم ضد كورونا

اعتبرت الحكومة الكورية الجنوبية أنه ليس هناك أي حاجة للسبق في التطعيم ضد كورونا كأول دولة في العالم، مشددة على أهمية ضمان سلامة التطعيم لحماية المواطنين.

وجاء ذلك وسط الجدل حول "الفشل في السياسة" في ما يتعلق بسبل وتوقيت تأمين لقاحات كورونا في كوريا الجنوبية.

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وطلبت الأحزاب السياسية المعارضة وبعض وسائل الإعلام من الحكومة تحمل المسؤولية عن تأخر تأمين اللقاحات.

وردا على ذلك، شدد المكتب الرئاسي يوم الثلاثاء على أنه يجب عدم استغلال التطعيم لغرض سياسي.

وقال المسؤول بوزارة الصحة سون يونغ-ريه في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن السلطات الصحية قلقة للغاية من الجو الاجتماعي المطالب بالسبق العالمي في بدء عملية التطعيم ضد كورونا.

وأكد أنه من المهم للغاية التأكد من سلامة اللقاحات لحماية الشعب، وتجنب السبق العالمي في التطعيم.

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المصدر: يونهاب