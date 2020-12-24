السجن 4 سنوات لزوجة وزير عدل كوريا الجنوبية السابق إثر فضيحة تزوير

حكم في سيئول على زوجة وزير العدل السابق جو كوك بالسجن أربع سنوات بتهمة الاحتيال الأكاديمي وسوء السلوك المالي.

وحكمت المحكمة كذلك بغرامة تبلغ 500 مليون وون (451,100 دولار)، وقالت المحكمة: "جيونغ تواطأت مع زوجها في تزوير شهادة أكاديمية لابنتهما، وادعت كذبا أن ابنتها شاركت في مؤتمر أكاديمي دولي عقد في كلية الحقوق بجامعة سيئول الوطنية في مايو 2009".

وأضافت: "جو أيضا شارك في تزوير شهادة تدريب لابنته في فندق ببوسان تم استخدامها لقبولها في الجامعة".

ووجهت جيونغ (58 عاما) الأستاذة في جامعة دونغ يانغ في نوفمبر الماضي 15 تهمة متعلقة بقبول ابنتها في الجامعة واستثمارات مشكوك فيها في صندوق الأسهم الخاصة.

المصدر: "يونهاب"