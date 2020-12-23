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جنوب إفريقيا: إصابات كورونا ستتجاوز ذروة الموجة الأولى في البلاد

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جنوب إفريقيا: إصابات كورونا ستتجاوز ذروة الموجة الأولى في البلاد
Reuters
الوضع الصحي في جنوب إفريقيا - أرشيف
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حذرت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا من أن معدل الإصابات بفيروس كورونا في البلاد سيتجاوز قريبا الذروة التي بلغها خلال الموجة الأولى من الجائحة.

وقالت الوزارة إن "الحالات الإيجابية زادت 14046 ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 954258 حالة".

وأضافت: "بلغ المعدل الإيجابي أو النسبة المئوية التي جاءت إيجابية في كل فحوص الكشف عن فيروس كورونا 26%، أي نحو مثلي متوسط نسبة الإصابات التي شهدتها البلاد قبل ديسمبر".

وتابعت "أن تحورا جينيا جديدا لـ(كوفيد- 19) ظهر في البلاد، وقد يكون مسؤولا عن ارتفاع حالات الإصابة في الفترة الأخيرة".

وقال مسؤولون محليون وخبراء منظمة الصحة العالمية، إن "الطفرة الجديدة للفيروس في جنوب إفريقيا تختلف عن تلك التي تم تحديدها في بريطانيا، لكنهما تحملان مواصفات تجعلهما أكثر قابلية للانتقال قياسا بالسلالات المنتشرة سابقا".

المصدر: "رويترز"

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