فرنسا تباشر تلقيح نزلاء دور المسنين الأحد المقبل

تبدأ يوم الأحد المرحلة الأولى من حملة التلقيح ضد كوفيد 19 في اثنتين أو ثلاث دور للمسنين بفرنسا، على أن تشمل بضع عشرات من النزلاء، وفق ما أعلنه وزير الصحة أوليفييه فيران.

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وقال الوزير إن الحملة "ستشمل أولا دارين أو ثلاث دور.. واحدة من جهة باريس تقع على مسافة غير بعيدة من باريس، وأخرى من جهة بورغون فرانش كونتيه، وربما ثالثة لم نحددها بعد"، موضحا أن الدفعة الأولى من اللقاحات "ستسلم السبت".

وأضاف أن الجرعات الأولى التي طورها تحالف "فايزر - بيونتيك" ستشمل بضع عشرات من النزلاء الأحد، على أن تشمل مراكز أخرى الاثنين ثم الثلاثاء، متوقعا وصول كميات أكبر من اللقاح "في نهاية ديسمبر وبداية يناير".

وتوفي 386 مصابا بكوفيد 19 في فرنسا في الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع عدد المتوفين إلى 61 ألفا و702 منذ بدء تفشي الوباء.

المصدر: أ ف ب