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ألمانيا تمنع دخول 63 مسافرا من لندن تفاديا لسلالة كورونا الجديدة

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ألمانيا تمنع دخول 63 مسافرا من لندن تفاديا لسلالة كورونا الجديدة
AFP Holger Hollemann / DPA
مطار بهانوفر الألمانية
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أفاد مراسل RT بأن السلطات الاتحادية في مدينة هانوفر الألمانية، منعت دخول 63 مسافرا قدموا على متن رحلة جوية من لندن.

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ونقل مراسلنا عن متحدثة إقليمية قولها إن الركاب سيضطرون للبقاء في مباني المطار حتى تظهر نتيجة اختبارات كورونا.

وقال أندرياس كرانز رئيس قسم الصحة العامة في منطقة هانوفر: "هدفنا هو منع انتقال النوع الجديد من الفيروس إلى ساكسونيا السفلى".

وأعلن وزير الصحة البريطاني ماثيو هانكوك الأسبوع الماضي أنه "تم التعرف على سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد تنتشر بشكل أسرع من السلالة الأولى".

وقال: "السلالة الجديدة انتشارها من شخص لآخر أسهل من سابقتها وبالتالي فهي أشد عدوى".

المصدر: RT

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