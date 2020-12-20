 
مباشر

الحكومة الألمانية تكشف مدى فعالية اللقاحات الحالية ضد سلالة كورونا الجديدة

أخبار العالم

الحكومة الألمانية تكشف مدى فعالية اللقاحات الحالية ضد سلالة كورونا الجديدة
AFP Handout / National Institute of Allergy and Infectious Diseases
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pegt

أعلنت الحكومة الألمانية مساء الأحد أن خبراء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى نتيجة مفادها أن اللقاحات الحالية المضادة لكورونا "فعالة".

إقرأ المزيد
عالم أوبئة يتحدث عن مدى فعالية اللقاحات ضد سلالة كورونا الجديدة
عالم أوبئة يتحدث عن مدى فعالية اللقاحات ضد سلالة كورونا الجديدة

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان في حديثه مع قناة ZDF: "وفقا لكل ما لدينا من معلومات حتى الساعة، وبعد المشاورات التي جرت بين خبراء السلطات الأوروبية، فإن السلالة الجديدة لن تقاوم اللقاحات التي تبقى فعالة".

وكان رئيس قسم الوقاية من الأمراض في وزارة الصحة الإيطالية جيوفاني ريتسا، أكد أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تعمل بذات الكفاءة في الوقاية من السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وأعلن وزير الصحة البريطاني ماثيو هانكوك الأسبوع الماضي أنه "تم التعرف على سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد تنتشر بشكل أسرع من الشكل الأصلي".

وقال: "السلالة الجديدة انتشارها من شخص لآخر أسهل من سابقتها وبالتالي فهي أشد عدوى".

المصدر: "لوفيغارو" + "لنتا.رو"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا