الحكومة الألمانية تكشف مدى فعالية اللقاحات الحالية ضد سلالة كورونا الجديدة

أعلنت الحكومة الألمانية مساء الأحد أن خبراء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى نتيجة مفادها أن اللقاحات الحالية المضادة لكورونا "فعالة".

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وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان في حديثه مع قناة ZDF: "وفقا لكل ما لدينا من معلومات حتى الساعة، وبعد المشاورات التي جرت بين خبراء السلطات الأوروبية، فإن السلالة الجديدة لن تقاوم اللقاحات التي تبقى فعالة".

وكان رئيس قسم الوقاية من الأمراض في وزارة الصحة الإيطالية جيوفاني ريتسا، أكد أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تعمل بذات الكفاءة في الوقاية من السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وأعلن وزير الصحة البريطاني ماثيو هانكوك الأسبوع الماضي أنه "تم التعرف على سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد تنتشر بشكل أسرع من الشكل الأصلي".

وقال: "السلالة الجديدة انتشارها من شخص لآخر أسهل من سابقتها وبالتالي فهي أشد عدوى".

المصدر: "لوفيغارو" + "لنتا.رو"