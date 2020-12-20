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عالم أوبئة يتحدث عن مدى فعالية اللقاحات ضد سلالة كورونا الجديدة

الصحة

عالم أوبئة يتحدث عن مدى فعالية اللقاحات ضد سلالة كورونا الجديدة
Reuters NIAID
فيروس كورونا المستجد - صورة تعبيرية
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أكد رئيس قسم الوقاية من الأمراض في وزارة الصحة الإيطالية جيوفاني ريتسا، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تعمل بذات الكفاءة في الوقاية من السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال: "السلالة الجديدة من فيروس كورونا، والتي ظهرت في لندن وجنوب شرقي بريطانيا سجلت طفرات في البروتين على سطح الفيروس، وفي حين أن هناك فرضيات مفادها أن هذه الطفرات قد تزيد من تحمل الفيروس، فلا يبدو أنها تغير من عدوانيته السريرية أو استجابته للقاح".

من جهته، أكد عالم الأوبئة الألماني كارل لوترباخ أنه "يمكن أن تؤدي السلالة الجديدة لكورونا إلى زيادة مخاطر الإصابة، فضلا عن أنواع أكثر خطورة من العدوى".

وأعلن وزير الصحة البريطاني ماثيو هانكوك الأسبوع الماضي أنه "تم التعرف على سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد تنتشر بشكل أسرع من الشكل الأصلي".

وقال: "السلالة الجديدة انتشارها من شخص لآخر أسهل من سابقتها وبالتالي فهي أشد عدوى".

المصدر: "لينتا.رو"

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