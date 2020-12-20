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إيطاليا تعلن إصابة شخص بسلالة كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا

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إيطاليا تعلن إصابة شخص بسلالة كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا
Reuters
المستشفيات في إيطاليا - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية الأحد، رصد مريض مصاب بالسلالة الجديدة من كورونا التي ظهرت في بريطانيا.

وقالت الوزارة، إن "المصاب عاد من بريطانيا خلال الأيام القليلة الماضية على متن رحلة جوية هبطت في مطار فيوميتشينو بالعاصمة روما، ويخضع الآن للعزل الصحي".

وبدأت دول أوروبية مجاورة لبريطانيا إغلاق منافذها الحدودية أمام المسافرين القادمين من المملكة المتحدة ليلة الأحد، وسط قلق من السلالة الجديدة سريعة الانتشار التي تسببت في ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

المصدر: "رويترز"

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