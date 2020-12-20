كورونا يطبق "بريكست" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي قبل 10 أيام من موعده

أعلنت دول أوروبية حظر الرحلات الجوية إلى بريطانيا اعتبارا من منتصف الليلة تفاديا لتفشي سلالة جديدة من كورونا أعلن عنها في بريطانيا، وذلك قبل 10 أيام من تطبيق اتفاقية "بريكست".

وأشارت بلجيكا إلى أنها ستغلق حدودها أمام القطارات والطائرات القادمة من بريطانيا.

ونقل تلفزيون (في.آر.تي) عن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو قوله، إن "الحظر المفروض على الرحلات القادمة من بريطانيا يشمل خدمات يوروستار عبر نفق القنال، وسيصبح ساري المفعول لمدة 24 ساعة على الأقل من منتصف ليل اليوم الأحد".

وأضاف: "بلجيكا على اتصال أيضا مع فرنسا بشأن المسافرين القادمين من بريطانيا برا ويتوقفون في محطات لتغيير مساراتهم".

من جهتها، علقت هولندا الرحلات الجوية بين البلدين، وقالت الحكومة إنها "حظرت الرحلات الجوية التي تقل ركابا من المملكة المتحدة اعتبارا من اليوم الأحد وستظل القيود سارية حتى الأول من يناير المقبل".

وأضافت: "ترصد الحكومة التطورات وتفكر في اتخاذ تدابير إضافية في ما يتعلق بوسائل النقل الأخرى".

بدورها، أكدت إيطاليا أنها "تخطط لحظر مماثل" وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو: "أولويتنا هي حماية إيطاليا ومواطنينا".

من جانبها قالت وسائل إعلام ألمانية إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أديت اقتراح تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة مؤقتا اعتبارا من ليلة 21 سبتمبر بسبب سلالة جديدة من فيروس كورونا، وتعتزم أيضا السعي إلى عزل المملكة المتحدة بالكامل في أوروبا، وفقا لصحيفة بيلد الألمانية.

وأعلنت وزارة الصحة الألمانية اليوم الأحد، أن "ألمانيا قد تفرض قيودا على الرحلات الجوية من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، التي اكتشفت فيها أيضا سلالة جديدة من فيروس كورونا".

وطالبت إسبانيا، في ظل تحركات بعض شركائها في الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي باستجابة منسقة لمواجهة الوضع الجديد.

ونقلت وكالة "آبا" النمساوية للأنباء عن وزارة الصحة، أن "النمسا تعتزم أيضا حظر الرحلات الجوية مع بريطانيا".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس السبت، أن "سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد".

المصدر: "رويترز"+ RT