اليونان: العقوبات الأوروبية على تركيا إعادة للنظر في استفزازات أنقرة

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة اليونانية، أن الضغط من قبل أوروبا والولايات المتحدة تجاه تركيا خلال الآونة الأخيرة، ولاسيما فرض العقوبات، "يعيد النظر في استفزازات وانتهاكات أنقرة".

وقال في حوار مع قناة "سكاي اليونانية": "أتمنى أن تظهر تركيا نوعا من التنسيق والاستمرارية في خفض التصعيد، من أجل استئناف المباحثات الاستكشافية بين البلدين، والتوجه إلى التهدئة وليس إلى التوتر".

وأضاف: "الهدف هو حل الخلاف الوحيد بيننا وبين الدولة الجارة".

وتابع: "هدفنا هو تحديد المناطق البحرية كما فعلنا مع إيطاليا ومصر، حتى نتخلص من عائق يهيمن على جميع منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط".

جدير بالذكر أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي قرروا في 11 ديسمبر الجاري، توسيع العقوبات ضد تركيا وتبني "قائمة سوداء" إضافية بناء على قرار صدر في 11 نوفمبر 2019، بشأن فرض قيود ضد أنقرة على خلفية أنشطتها "غير الشرعية" في البحر الأبيض المتوسط.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية (SSB) وفقا للمادة 231 من "قانون مكافحة خصوم أمريكا" (CAATSA) لشراءها منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.

وتشمل العقوبات حظرا على جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأمريكية إلى إدارة الصناعات الدفاعية التركية وتجميد الأصول وقيود التأشيرة على رئيس الإدارة إسماعيل دمير، وضباط آخرين.

المصدر: RT