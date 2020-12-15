اليونان ترحب بفرض العقوبات الأمريكية على تركيا

رحبت وزارة الخارجية اليونانية بفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا لشرائها أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.

وقالت الخارجية اليونانية في بيان لها، يوم الاثنين، إن "اليونان بصفتها عضوا في الناتو تنظر بارتياح إلى بيان وزارة الخزانة الأمريكية حول فرض عقوبات على مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيسها ومسؤولين آخرين".

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وسبق لليونان أن انتقدت تركيا بسبب شرائها أنظمة "إس-400" الروسية، على الرغم من أنها تمتلك أنظمة "إس-300" الروسي للدفاع الجوي.

واعتبر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا "حليفا غير آمن"، متهما إياها بأنها "تهدد الأمن المشترك" لحلف الناتو.

المصدر: نوفوستي