رئيس هيئة الأركان الأمريكية يلتقي ممثلي "طالبان" في قطر

أعلن الجيش الأمريكي، أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، التقى بممثلي "طالبان" هذا الأسبوع في قطر.

وذكر بيان عسكري أمريكي، اليوم أن "رئيس هيئة الأركان ناقش ضرورة خفض العنف على الفور وتسريع وتيرة التقدم نحو حل سياسي من خلال المفاوضات يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي ويحمي المصالح الوطنية الأمريكية".

ويأتي الاجتماع مع الجنرال مارك ميلي في الوقت الذي يأخذ فيه مفاوضو الحكومة الأفغانية و"طالبان" استراحة حتى الخامس من يناير عندما يواصلون العمل على جدول الأعمال.

وتحتضن قطر محادثات سلام بين الحكومة الأفغانية والحركة تدعمها الولايات المتحدة، بهدف إنهاء ما يقرب من عقدين من الحرب، وسط آمال محدودة في التوصل إلى اتفاق سلام قريبا.

المصدر: "رويترز"