الكشف عن موعد تطعيم مايك بينس وجو بايدن ضد كورونا

أفاد البيت الأبيض في بيان يوم الأربعاء بأن مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتلقى لقاح كورونا يوم الجمعة خلال فعالية عامة.

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من جهته، أكد مسؤول في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن أن الأخير سيتلقى جرعة من اللقاح في الأسبوع القادم.

وكان كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، قال يوم الثلاثاء إنه يجب تطعيم الرئيس الحالي دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن ضد فيروس كورونا في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن بايدن تعهد في وقت سابق من هذا الشهر بأنه سيأخذ جرعة من اللقاح علنا "لكي يطمئن مواطنيه بأنه آمن"، كما تعهد بالاحتفاظ بفاوتشي عندما يتولى السلطة الشهر القادم.

المصدر: "رويترز" + RT