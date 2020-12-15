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فاوتشي: يجب تطعيم ترامب وبايدن ضد كورونا فورا

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فاوتشي: يجب تطعيم ترامب وبايدن ضد كورونا فورا
Reuters SAV
كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، اليوم الثلاثاء، إنه يجب تطعيم الرئيس الحالي دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن ضد فيروس كورونا "فورا".

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وأضاف في حديثه مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية: "لأسباب أمنية، أشعر فعلا بضرورة إعطائهما اللقاح في أقرب وقت ممكن"، مضيفا أنه يرغب في رؤية بايدن "محميا بشكل كامل تزامنا مع استلامه مقاليد الحكم في يناير".

وكان بايدن تعهد في وقت سابق من هذا الشهر بأنه سيأخذ جرعة من اللقاح علنا لكي يطمئن مواطنيه بأنه آمن، كما تعهد بالاحتفاظ بفاوتشي عندما يتولى السلطة الشهر القادم.

وكان ترامب انتقد في بعض الأوقات إصرار فاوتشي على ضرورة اتخاذ إجراءات قوية لمكافحة جائحة "كوفيد-19".

المصدر: The Hill

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