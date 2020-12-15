الهند تسجل أقل زيادة يومية في إصابات كورونا الجديدة منذ 4 يوليو

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت 22065 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 9.9 مليون حالة إصابة.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد ارتفع بواقع 354 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 143709.

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وهذه أقل زيادة يومية في عدد حالات الإصابة الجديدة بالهند منذ الرابع من يوليو.

والهند في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة، لكن عدد حالات العدوى اليومية تراجع منذ أن بلغ الذروة في سبتمبر.

المصدر: رويترز