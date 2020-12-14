الهند.. إجمالي الإصابات بكورونا يقترب من حاجز الـ 10 ملايين إصابة

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل أكثر من 27 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد 9.8 مليون إصابة.

وبحسب وزارة الصحة الهندية، "تم تسجيل 27071 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 9,884,100، كما تم تسجيل 336 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات 355143".

ولفتت الوزارة إلى تعافي 30695 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكبر عدد من المصابين بالفيروس في الهند سجل في ولايات ماهاراشترا (1,880,416) وكارناتاكا (901410) وأندرا براديش( 875 531).



وتعتبر الهند ثاني أكثر الدول في العالم بعدد المصابين بالفيروس، بعد الولايات المتحدة. وفي المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات (بعد الولايات المتحدة والبرازيل).

المصدر: تاس