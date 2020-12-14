إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من التجارب البشرية للقاح كورونا

أعلن المعهد الإسرائيلي للبحوث البيولوجية، اليوم الإثنين، أنه بدأ المرحلة الثانية من التجارب البشرية للقاح فيروس كورونا.

وبعد نجاح مراحل التجربة البشرية الأولى، والتي لم يتم فيها تحديد آثار جانبية كبيرة، وافقت وزارة الصحة الإسرائيلية على استمرار التجارب السريرية.

وبحسب المعهد من المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية من التجارب السريرية بمشاركة حوالي 1000 متطوع تتراوح أعمارهم بين 18 وما فوق. وستجرى التجربة في مركزي "شيبا" و"هداسا" الطبيين على أن تتوسع لتشمل المزيد من المراكز الطبية في جميع أنحاء البلاد.

وذكر أن العلماء يهدفون إلى استكمال احتياطات السلامة وتحديد الجرعة الفعالة، وفعالية اللقاح. وحال نجاح ذلك سيتم السماح بإطلاق تجربة واسعة النطاق لاختبار اللقاح على ما يصل إلى 30 ألف متطوع في إسرائيل وخارجها.

المصدر: "i24news"