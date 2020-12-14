إسرائيل... تخوف من ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بين العائدين من الإمارات

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن مسؤولي وزارة الصحة حذروا من احتمال إصابة مئات الإسرائيليين بفيروس كورونا خلال رحلاتهم إلى الإمارات العربية المتحدة هذا الشهر.

وقد زار أكثر من 15 ألف إسرائيلي الإمارات في النصف الأول من ديسمبر، ومن المتوقع أن يسافر عدد مماثل إلى الدولة الخليجية خلال النصف الثاني من الشهر، وبذلك يصل العدد الإجمالي في ديسمبر إلى 30 ألف شخص على الأقل.

ويقول مسؤولو الوزارة إنهم يتوقعون إصابة 240 مسافرا على الأقل بكورونا بعد عودتهم إلى إسرائيل. ومن بين 1658 إسرائيليا زاروا الإمارات في نوفمبر، ثبتت إصابة تسعة منهم (0.54%) بالفيروس فيما بعد.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة الهائلة في عدد المسافرين إلى الإمارات، هذا الشهر، إلى ارتفاع حاد في عدد حالات الإصابة بالفيروس "المستورد"، مشيرة إلى أن السبب وراء الارتفاع الحاد في سفر الإسرائيليين إلى الإمارات، هو بدء الرحلات الجوية المباشرة إلى دبي، فضلا عن تصنيف الإمارات على أنها دولة "خضراء"، مما يعني أن الإسرائيليين غير مطالبين بالحجر الصحي عند عودتهم منها.

كما تحدثت الصحيفة عما وصفته بـ"فضول" الإسرائيليين لزيارة الإمارات التي كانت مغلقة أمامهم حتى وقت قريب، في ظل زيارات العديد من الوفود الرسمية من مختلف الوكالات والمنظمات.

كما أشارت إلى أن الإسرائيليين لم يعودوا قادرين على الذهاب إلى العديد من الدول التي تفرض قيود كورونا، مبينة أن "كل هذا جعل الإمارات واحدة من الوجهات السياحية المفضلة للإسرائيليين.

وكشفت "هآرتس" أن "الوزارة قلقة أيضا من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليونان وتركيا، وهما موقعان مفضلان آخران للسياح الإسرائيليين".

المصدر: "هآرتس"