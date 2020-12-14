إسرائيل.. إجمالي الإصابات بكورونا يقترب من 360 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بمقدار 1844 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى حوالي 360 ألف حالة.

وجاء في بيان وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين: "تم تسجيل 1844 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 357859، كما تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2999".

وبحسب بيانات الوزارة يوجد حاليا 353 مريضا في حالة خطيرة.

وبدأت السلطات بالخروج الجزئي من قيود الحجر الصحي المفروض في إسرائيل، بما في ذلك إعادة فتح رياض الأطفال واستئناف الأعمال التجارية وبعض النشاطات الأخرى.

المصدر: نوفوستي