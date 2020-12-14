مصرع شخصين وإصابة عشرة آخرون في انفجار بمدينة سلفجكان الصناعية جنوب طهران (فيديو)
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لقي شخصان مصرعهما وأصيب عشرة آخرون في انفجار، عقبه حريق في مدينة سلفجكان الصناعية بمدينة قم جنوب العاصمة الإيرانية طهران.
وقال مدير دائرة إدارة الأزمات في مدينة قم محسن أروجي "إن الإنفجار أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين، وأنه تم إخماد النيران"، مضيفا أن الظروف عادت إلى طبيعتها في المدينة الصناعية".
وقال التلفزيون الإيراني إن "قوات من الطوارئ ورجال الإنقاذ ومروحية تشارك في عمليات لإطفاء"، مشيرا إلى نقل 5 أشخاص إلى المشافي للعلاج.
المصدر: RT