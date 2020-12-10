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إيران.. مقتل 6 أشخاص في انفجار ببلدة إسلامشهر بطهران (فيديو)

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أفاد مراسل RT في إيران، يوم الخميس، بأن 6 أشخاص لقوا مصرعهم في انفجار للغاز ببلدة إسلامشهر بطهران.

وأعلن مسؤولون في إسلامشهر عن مقتل ستة أشخاص بانفجار اسطوانة غاز في منطقة شمس آباد.

وبحسب هاشم إمامي، نائب المدعي العام في إسلام شهر، فقد تجمع ضحايا الحادث داخل حديقة مبنى قيد الإنشاء.

ووفقا لوكالة "أنباء فارس"، فقد تم حتى الآن تحديد هويات خمسة أشخاص من ضحايا هذا الحادث ويقوم الخبراء بتحديد سبب الحادث.

المصدر: RT

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