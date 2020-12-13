موسكو.. وفاة 75 مصابا بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
Sputnik Pavel Bednyakov
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أعلن مركز متابعة مكافحة كورونا في العاصمة الروسية، اليوم السبت، تسجيل 75 وفاة جديدة في موسكو جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشار البيان إلى أن الحديث يدور عن حالات تم تشخيص الالتهاب الرئوي لديهم من المرضى الذين جاءت نتائج فحوصاتهم لفيروس كورونا إيجابية.
وأضاف المركز أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19" التي تم تسجيلها في موسكو منذ بداية الجائحة، بلغ 9945.
المصدر: تاس