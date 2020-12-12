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موسكو.. 72 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أخبار روسيا

موسكو.. 72 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
Sputnik Alexey Danichev
أحد المصابين بمرض "كوفيد-19" في مستشفى روسي
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أعلنت السلطات في العاصمة الروسية موسكو، اليوم السبت، تسجيل 72 وفاة جديدة في موسكو، جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

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وجاء في بيان صدر عن مركز متابعة مكافحة كورونا في العاصمة أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19" التي تم تسجيلها في موسكو منذ بداية الجائحة، بلغ 9870.

وكشف البيان أن حصيلة الإصابات بالفيروس المسجلة في المدينة اقتربت من 685,8 ألف حالة، تعافى منها حوالي 524,8 ألف.

المصدر: تاس

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