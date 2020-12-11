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موسكو تسجل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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موسكو تسجل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Sputnik ILYA PITALEV
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أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو يوم الجمعة، أن العاصمة الروسية سجلت 76 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 9798 شخصا.

وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 679 ألف حالة منذ بدء انتشار الوباء وبلغ عدد المتعافين في العاصمة نحو 519 ألف شخص.

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يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم روسيا تجاوز في 19 نوفمبر الماضي حاجز المليوني حالة، وبلغ حوالي مليونين و598 ألفا حتى يوم الجمعة.

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 2 ديسمبر الجاري ببدء حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا في البلاد.

المصدر: تاس

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