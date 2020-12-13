مكسيكو سيتي تتخذ إجراءات جديدة للحد من تفشي كورونا

أعلنت حكومة العاصمة المكسيكية "مكسيكو سيتي"، أمس السبت، أن المتاجر في وسط العاصمة وغيرها من المناطق المزدحمة ستغلق مؤقتا في الساعة الخامسة مساء، للحد من الإصابة بفيروس كورونا.

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ويأتي هذا الإجراء بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة بشكل كبير.

وقالت عمدة المدينة، كلوديا شينباوم، إن "المدينة الآن في حالة طوارئ"، في حين أنها اختارت عدم فرض قيود ملزمة، ودعت السكان إلى البقاء في المنازل وتقليص علاقاتهم الاجتماعية.

ووصل عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة بالعاصمة المكسيكية، التي تعد بؤرة تفشي الجائحة في المكسيك، وذلك مع توقع الحكومة أن يستمر تفاقم الأمور حتى يناير القادم.

وسجلت المكسيك حتى الآن أكثر من 1.2 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 113 ألف وفاة بسبب هذا الفيروس، وهو رابع أعلى عدد وفيات في العالم، حيث يفيد المسؤولون بأنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات "أعلى بكثير".

المصدر: "رويترز"