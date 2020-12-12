المكسيك توافق على الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر" ضد كورونا

وافقت المكسيك على الاستخدام الطارئ للقاح ضد كوفيد-19 الذي تنتجه شركة "فايزر" بعد الحصول على ترخيص من هيئة "كوفيبرس" للرقابة الصحية، وهي بذلك رابع دولة توافق على استخدام هذا اللقاح.

وقال نائب وزير الصحة المكسيكي، هوغو لوبيز غاتيل، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي، إن "كوفيريس وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر- بيوتيك".

وقالت هيئة "كوفيبرس" في بيان إنها منحت التفويض لشركة "فايزر" بعد أن صوت 24 عضوا في لجنتها الاستشارية بالإجماع لصالحها.

وسجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الأخيرة 12253 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و693 حالة وفاة، ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و229379 ، وحالات الوفاة إلى 113019.

وفي وقت سابق وافقت بريطانيا والبحرين وكندا على استخدام لقاح "فايزر".

المصدر: رويترز