ترامب يعلن عن انطلاق حملة التلقيح العام ضد كورونا في الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة أن التطعيم بلقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة سيبدأ خلال أقل من 24 ساعة.

وقال الرئيس الأمريكي في مقطع فيديو نشره على صفحته في "تويتر": "لقد حققت بلادنا اليوم معجزة طبية. ابتكرنا لقاحا آمنا وفعالا في 9 أشهر فقط. هذا هو أحد أعظم الإنجازات العلمية في التاريخ".

وأعرب ترامب عن ارتياحه لإعلن إدارة الغذاء والدواء موافقتها على استخدام لقاح "فايزر".

وأضاف: "لقد بدأنا بالفعل في شحن اللقاح إلى جميع الولايات والعناوين في الدولة. سيتم التطعيم الأول في أقل من 24 ساعة".

وأكد ترامب نجاعة لقاحي "فايزر" و"مودرنا"، مضيفا أن اللقاحين آمنين، قائلا إن هذين اللقاحين أثبتا فعالية بنسبة حوالي 95%، مشيرا إلى أن ذلك يفوق التوقعات بكثير.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن البيت الأبيض أمر رئيس هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية ستيفن هان، بإجازة لقاح "Pfizer-BioNTech" اليوم الجمعة أو تقديم استقالته.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء في العالم، حيث سجلت نحو 295 ألف حالة وفاة وبلغ إجمالي الإصابات فيها 15.8 مليون إصابة حتى الآن.

المصدر: رويترز + جونز هوبكنز