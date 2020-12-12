طهران: تشاووش أوغلو أكد لظريف احترام تركيا لسيادة إيران ووحدة أراضيها

أعلنت إيران أن وزير خارجيتها محمد جواد ظريف تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، على خلفية الخلاف بين الدولتين بسبب تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان لها أن ظريف وتشاووش أوغلو "أكدا على العلاقات الودية الوثيقة بين تركيا وإيران وشددا على سياسة حسن الجوار الثابتة التي تنتهجها أنقرة".

وقدم تشاووش أوغلو إلى ظريف، حسب البيان، تطمينات بشأن "احترام الرئيس أردوغان سيادة إيران الوطنية ووحدتها الترابية".

يتبع..