أنقرة تستدعي السفير الإيراني ردا على إجراء مماثل من طهران

استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، سفير إيران، ردا على إجراء مماثل من جانب طهران حين استدعت السفير التركي احتجاجا على تصريحات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وقالت وكالة أنباء "الأناضول" إن الخارجية التركية "أعربت للسفير الإيراني بأنقرة عن استيائها إزاء ادعاءات لا أساس لها وجهتها طهران بحق الرئيس رجب طيب أردوغان".

#عاجل | الخارجية التركية تستدعي السفير الإيراني وتعرب عن استيائها إزاء ادعاءات لا أساس لها وجهتها طهران بحق الرئيس رجب طيب أردوغان — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 11, 2020

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير التركي لدى إيران دريا أورس، للاحتجاج على أبيات شعرية قرأها أردوغان، اعتبرتها طهران تستهدف وحدة أراضيها.

وقالت الخارجية الإيرانية إن تصريحات أردوغان "مرفوضة وتدخل في الشأن الإيراني وطالبنا أنقرة بالتوضيح".

بينما كانت كلمات القصيدة التي رددها أردوغان كالتالي: "لقد فرّقوا نهر آراس.. وملؤوه بالرمل.. لم أكن أريد فراقك.. ففرقونا قسرا".

المصدر: وكالات