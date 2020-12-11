ارتفاع معدل وفيات كورونا في العالم بنسبة 60 بالمئة خلال 6 أسابيع

قالت منظمة الصحة العالمية مساء يوم الجمعة، إن معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا في العالم ارتفع بنسبة 60 بالمئة خلال 6 أسابيع.

وأفاد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس بأنه "تم الإبلاغ عن أكثر من 66 مليون حالة إصابة بفيروس COVID19 و1.5 مليون حالة وفاة في الأسابيع الستة الماضية".

وأضاف تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن زاد عدد الوفيات الأسبوعية بنحو 60٪، مشيرا إلى أن معظم الإصابات والوفيات في أوروبا والأمريكتين.

"More than 66 million cases of #COVID19 and 1.5 million deaths have now been reported to WHO.

In the past six weeks the number of weekly deaths has increased by around 60%.

Most cases and deaths are in Europe and the Americas."-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 11, 2020

يتبع..