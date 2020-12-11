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بريطانيا تسجل ارتفاعا في الحصيلة اليومية لإصابات كورونا

ارتفاع معدل وفيات كورونا في العالم بنسبة 60 بالمئة خلال 6 أسابيع

أخبار العالم

ارتفاع معدل وفيات كورونا في العالم بنسبة 60 بالمئة خلال 6 أسابيع
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قالت منظمة الصحة العالمية مساء يوم الجمعة، إن معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا في العالم ارتفع بنسبة 60 بالمئة خلال 6 أسابيع.

وأفاد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس بأنه "تم الإبلاغ عن أكثر من 66 مليون حالة إصابة بفيروس COVID19 و1.5 مليون حالة وفاة في الأسابيع الستة الماضية".

وأضاف تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن زاد عدد الوفيات الأسبوعية بنحو 60٪، مشيرا إلى أن معظم الإصابات والوفيات في أوروبا والأمريكتين.

يتبع..

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