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مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر بيرنغ عند الحدود الشمالية

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مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر بيرنغ عند الحدود الشمالية
Sputnik
مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31"
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قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلة من طراز" ميغ 31" اعترضت طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الأمريكي "RC-135" فوق بحر بيرنغ ورافقتها حتى ابتعدت عن الحدود الروسية.

وجاء في بيان المركز الوطني لإدارة الدفاع، اليوم الجمعة، "رصدت محطات الرادار الروسية هدفا جويا يقترب من الحدود الروسية فوق المياه الدولية لبحر بيرنغ.. وعلى إثرها قامت مقاتلة من طراز ميغ-31 تابعة لقوات الدفاع الجوي لأسطول المحيط الهادئ بالتحليق، وقام طاقمها بالتعرف على الهدف وتبين أنه طائرة استطلاع استراتيجية من طراز (أر إس-135) تابعة للقوات الجوية الأمريكية، وقامت المقاتلة الروسية بمرافقتها".

وأضاف البيان أن المقاتلة الروسية "ميغ 31" عادت بسلام إلى قاعدة المطار بعد ابتعاد الطائرة الأمريكية عن الحدود الروسية.

المصدر: نوفوستي

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